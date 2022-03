Golfe de Guinée / Lutte contre les contrebandes : L'Union européenne a mis sur la table 90 millions d'euros pour financer des projets.

La situation qui prévaut dans le golfe de guinée avec la contrebande, le trafic drogue et d'armes, la piraterie, enlèvements en mer, la pêche illégale. Et pour faire face car ce golfe est une plaque tournante et incontournable du commerce moderne triangulaire maritime.



Consciente de cet état de fait, l'Union européenne a mis la main à la poche pour débloquer 90 millions d'euros pour soutenir des projets de mise en œuvre, révèle l'ambassadrice de l'Union européenne au Sénégal.



Ainsi, elle ajoute que "le Golfe de Guinée continue à faire face à un environnement difficile. La criminalité transnationale organisée est une menace croissante pour la sécurité maritime et met en danger les routes commerciales. La team Europe renforce leur collaboration avec les États côtiers du golfe de Guinée par un engagement opérationnel".