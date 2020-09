Glissement de terrain après les pluies diluviennes : Le virage en dessous du pont Cambérène menacé ?

Sur la VDN 3, une partie du virage extérieur situé juste en dessous du pont de Cambérène, près du mausolée de Seydina Issa Laye, menace de s'affaisser. Ce, depuis quelques jours. Cette situation alarmante fait suite à la forte pluie qui s'est dernièrement abattue sur la capitale Sénégalaise et sa banlieue périphérique.



Une situation dangereuse qui expose les nombreux automobilistes qui passent au quotidien, sur la VDN 3. En effet, sur le bas côté, le ruissellement des eaux usées ajouté à celui des eaux de pluie, a provoqué un affaissement sur le bas-côté. Une situation susceptible d'engendrer un drame évitable. À signaler qu'aucune signalisation n'a été repérée dans la zone, encore moins de garde-fous...



Dans ce site encore en chantier, à certains endroits, l'Ageroute qui a en charge le projet, a dépêché ses agents pour tenter de limiter les dégâts à l'aide de deux tractopelles. Des travaux qui s’apparentent plus à une opération de rafistolage loin de résoudre le problème.



Les agents trouvés sur les lieux ont d'ailleurs décliné toutes nos tentatives de les approcher. Refusant de dévoiler leurs identités ou celles de leurs employeurs, ils soutiennent que les images de l'affaissement qui circulent depuis quelques temps, ne reflètent pas forcément la réalité qui est moins grave, a soutenu une des personnes trouvées sur place.



Avec des travaux qui ont connu un arrêt sur plusieurs mois suite à des heurts entre les populations locales opposées au projet, l'État et l'Ageroute, il semblerait que le chantier de la VDN 3 lancé en 2018, devrait redémarrer le 15 septembre prochain selon les déclarations du ministre de tutelle, Me Oumar Youm. Une bonne nouvelle pour les habitants de la banlieue dakaroise entre Guédiawaye, Pikine, Yeumbeul, Malika et Keur Massar...