Gestion des déchets : une phase d’urgence de trois mois pour relever le niveau du service de nettoiement à l’intérieur du pays.

Une journée de nettoyage par mois pour un Sénégal plus propre. C’est l’objectif des journées nationales de nettoiement - les « cleaning days » - lancées, le samedi 4 janvier 2020, par le chef de l’État Macky Sall. Des opérations qui avaient connu un coup de frein à cause de l’apparition de la Covid-19. Presque un an plus tard, des opérations de mise à niveau dans les régions ont démarré ce Vendredi 13 février 2021 à Kaolack.



Ces opérations vont permettre d’améliorer la gestion des déchets à l’intérieur du pays. Cette activité a été marquée en outre par une présentation symbolique de matériel à la mairie de Kaolack en présence de l'adjoint au Préfet de Kaolack, de conseillers municipaux et autres responsables communaux. Selon le Coordonnateur National de l UCG venu représenter le ministre Abdoulaye Saydou SOW, maître d’œuvre de cette activité, elle a été tenue sur instruction du chef de l’État qui a demandé de mettre en place un système de nettoiement au niveau des capitales départementales et régionales similaires à ce que les citoyens de Dakar expérimentent depuis un an.



« Nous sommes donc venus à Kaolack pour lancer un coup de balai qui va se pérenniser avec une phase d’urgence de trois mois pour relever le niveau du service de nettoiement dans cette commune et dans toutes communes du pays », a enfin fait savoir Mass Thiam.