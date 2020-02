Gestion des déchets biomédicaux : Le directeur de l'hôpital Aristide le Dantec annonce des améliorations...

Babacar Thiandoum, Directeur de l'hôpital Aristide Le Dantec s'est prononcé ce matin sur le changement positif noté sur la plage du Cap manuel. Il a proclamé sa reconnaissance aux lanceurs d’alerte qui avaient dénoncé ce qui s’y passait.

Il rassure également quant aux moyens d'éliminations des déchets en annonçant le remplacement de l'incinérateur par un banaliseur de déchets qui n'aura pas d’effets néfastes sur l'atmosphère et transformera par la même occasion les déchets biomédicaux en déchets ménagers.

Occasion pour le directeur de féliciter la belle initiative du guide Serigne Modou Kara Mbacké et ses disciples qui ont débroussaillé la plage le 16 février dernier.

Il réitère sa reconnaissance et sa satisfaction quant à ce geste dudit guide et affirme que toutes les dispositions sont prises afin de rendre la plage du Cap manuel propre.

Il rajoute à ces propos la poursuite du nettoiement le 29 de ce mois-ci, suivi d'un reboisement pour un espace qui sera consacré à la promenade des malades hospitalisés au sein de l'hôpital...