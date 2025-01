Gestion de l'eau à Nioro : Des comités locaux de suivi mis en place à Paoskoto et Médina Sabakh

Suite aux manifestations des populations de Paoskoto et de Médina Sabakh dénonçant la gestion de l'eau dans ces dites localités, le ministre de l'hydraulique et de l'assainissement a instruit le préfet et les sous-préfets du département de Nioro du rip de convoquer des Comités locaux de développement (Cld) pour la mise en place des comités de suivi de la délégation de service public (DSP).



"C'est à la suite de la rencontre entre ministre avec les acteurs concernés concernant la gestion de l'eau qu'il a été demandé à chaque préfet de réunir l'ensemble des acteurs concernés au niveau du département, d'échanger avec eux et de faire le même travail au niveau de l'arrondissement en relation avec les Maires et l'Ofor et Flex'Eau de discuter avec l'ensemble des populations sur comment faire pour, au moins, avoir un climat apaisé par rapport à la gestion de cette eau. Et des recommandations ont été retenues à la fin, pour permettre à Flex'Eau de faire correctement son travail et de permettre aussi à la population d'avoir de l'eau comme on le souhaite, en quantité, en qualité et à moindre prix", a déclaré Mbaye Sy, Sous-préfet de l'arrondissement de Médina Sabakh .



Ce comité, selon Pape Massaer Diop, sous-préfet de Paoskoto, a pour mission principale de "suivre la délégation et de faire en sorte que toutes les préoccupations des populations puissent être porter à son attention et que ce comité puisse jouer son rôle d'avant gardiste, un rôle de veille mais surtout un rôle de conseils et de tampons entre la délégation et les populations pour prendre en charge les difficultés des populations. Ce comité prendra toutes les dispositions pour gérer les problèmes qui surviennent dans le cadre de la gestion de l'eau notamment les questions de fuite d'eau, de branchements, mais également les relations qui existent entre le personnel de Flex'Eau et la population"Dépêché par le ministre de l'hydraulique et de l'assainissement, le DG de l'Ofor, Hamade Ndiaye est revenu sur l'objectif de ces rencontres avec les populations. "On s'est déplacé pour deux raisons principales: la première, mettre en place un comité de suivi de la délégation de service public qui est Flex'Eau qui servira de cadre d'échanges entre les différentes parties prenantes aussi, un cadre de collecte d'informations de base de données, mais surtout un cadre de suivi des différents engagements des parties prenantes. La deuxième raison c'est un message d'apaisement que je viens porter à la population (...) venant du ministre de l'hydraulique et de l'assainissement, Dr Cheikh Tidiane Dièye. Il m'a demandé de rassurer les populations en disant que les nouvelles autorités viennent d'arriver donc qu'on leur donne juste 3 mois afin que l'évaluation de cette réforme soit faite. Et, il avait déjà lancé ce message le 2 janvier à Kaolack".



Poursuivant, il annonce le lancement ce 4 février, d'infrastructures hydrauliques par l'Etat du Sénégal. "Il y aura 100 forages à réaliser sur l'étendue du territoire national, plus de 96 châteaux d'eau et des kilomètres d'extension de réseau et de programmes de branchements sociaux. Donc, le quota de l'arrondissement sera établi. Ce qui est sûr et certain, déjà dans la commune de Kaymor, il y a des extensions de réseau qui sont prévues. Il y a un château d'eau qui est prévu dans la commune de Ngayene. Le château d'eau sera réhabilité et le réseau sera densifié. Dans la répartition, il y a également une bonne partie qui a été réservée pour Paoskoto notamment le renouvellement du forage ainsi que le château d'eau. Celui de Dinguiray et de Ndramé Escale seront renouvelés mais aussi la mise à la disposition des populations de branchements sociaux ", a conclu le DG de l'Ofor.