Gamou(s) Diacksao et Niakhène: Le Député-maire Mbaye Dione conduit la délégation de l'Afp et plaide pour la réalisation de la route Mékhé-Thilmakha

L'honorable député-maire, Mbaye Dione a conduit la délégation de l'Afp au Gamou de Diacksao et à celui de Niakhène.

À Niakhène, M. Mbaye Dione a délivré le message du président Moustapha Niass en rappelant notamment les liens d'amitié sincère qui le lient au guide religieux Serigne Mbacké Anta. Pour sa part, le marabout a salué l'apport significatif de l'honorable député dans la réalisation de cet évènement religieux. Serigne Mbacké Anta( Ibn Serigne Ibra Astou), a répondu aussi aux sollicitations de prières de son hôte, mais également pour un Sénégal de paix et de prospérité. De son discours, Mbaye Dione a plaidé pour la finalisation des travaux de réalisation de la route Mékhé-Thilmakha qui est présentement dans un état impraticable.



Auparavant, la délégation s'est aussi rendue à Diacksao pour prendre part au gamou de cette cité religieuse, qui est un sanctuaire de l'islam qui fut fondé en 1904 par El Hadj Maodo Malick Sy( Rta). M. Dione et sa délégation ont été reçus d'abord par Mame Alpha Sy et ensuite par Sidy Ahmet Sy, tous fils de Mame Abdou Aziz Sy Dabakh...