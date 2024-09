Gamou Tivaouane / Cérémonie officielle : les mots de remerciement du Khalife Général au chef de l’Etat et à son PM

Devant la délégation conduite par le ministre de l’intérieur, Jean Baptiste Tine, Serigne Mansour Sy Dabakh, représentant du Khalife Général de Tivaouane a délivré le messager de Serigne Babacar Sy Mansour lors de la cérémonie officielle ce dimanche. À quelques heures de la nuit célébrant le prophète Mouhamed (PSL), la délégation avec à sa tête le ministre de l’intérieur accueille le message du Khalife qui est essentiellement axé sur l’assistance et l’accompagnement du chef de l’Etat Bassirou Diomaye Faye et à son premier ministre Ousmane Sonko. « Par ma voix, le Khalife Général, toute la famille et les fidèles vous adresse ses vives remerciements pour la célébration cette nuit, du prophète Mouhamed (PSL). Nous avons constaté les efforts consentis par le ministère de l’intérieur à travers les CRD et le CD et de tous les services qui ont été activés pour la réussite de ce Mawloud. Le Khalife remarque cet accompagnement du président de la République avec son premier ministre qui pilote le gouvernement » a confié Serigne Mansour Sy Dabakh qui, dans cette même veine, remercie le ministre de l’Intérieur Jean Baptiste Tine pour avoir activé tous les leviers pour accompagner les foyers religieux notamment lors de ce Gamou qui est symbolique pour la communauté islamique.