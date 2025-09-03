Gamou Tivaouane 2025 : un car "Ndiaga-Ndiaga" se renverse et fait 21 victimes

Selon le rapport de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, un accident de la route impliquant un car de transport en commun a fait 21 victimes, dont 9 blessés graves, à la sortie de Tivaouane.
Dans son communiqué de ce mercredi 3 septembre, le service d'incendie et de secours a indiqué avoir enregistré un total de 72 interventions pour 125 personnes secourues. Parmi ces interventions, 28 étaient liées à des accidents de la route qui ont fait 110 blessés, tous pris en charge par les secours.
L'accident est survenu cet après-midi vers 15h15, sur la route nationale 2. Le car de type "Ndiaga-Ndiaga", en provenance d'un village de la région de Louga, se rendait à Tivaouane pour le Gamou lorsqu'il s'est renversé.
