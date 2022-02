Gamou Taïba Niassène 2022 : Dakaractu vous fait découvrir la lampe tempête, la bouilloire en fer (Satala) et le banc qui appartenaient à Cheikh Al Islam Baye Niass.







Le gamou de Taïba Niassène édition 2022 se pointe à l'horizon (17 févier). Actuellement, l'heure est aux derniers réglages notamment avec la rénovation de la maison de Baye Niass.



En prélude à cet événement religieux, l'équipe de Dakaractu Kaolack s'est rendue au niveau de la localité qui a vu naître l'un des hommes religieux les plus aimés et les plus respectés au Sénégal et dans le monde.



Une occasion de faire re-découvrir la lampe tempête de Baye Niass, sa bouilloire en fer (Satala) et le blanc sur lequel il s'asseyait pour faire ses ablutions...