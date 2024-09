Gamou Médina Baye 2024 : Papy Gaye du "Réveil Kaolackois" lance des pics au PR Diomaye et à son PM Sonko

Comme à l’accoutumé à chaque Gamou International de Baye Niass, le leader du mouvement « Le réveil Kaolackois », Papy Gaye offre des dons aux populations pendant l’événement. Cette année, il est descendu sur le terrain accompagné de ses jeunes parcourant les alentours de la grande Mosquée de Médina Baye pour offrir des kits alimentaires aux fidèles venus nombreux célébrer dans la communion la naissance du Prophète PSL. Il a saisi l’occasion pour donner son point de vue sur les législatives qui se tiendront le 17 novembre 2024. De son avis, il reste incontournable sur l’échiquier politique à Kaolack car bénéficiant du soutien des jeunes. Même s’il ne peut pas se présenter pour ces prochaines joutes, Papy Gaye de préciser : « Je vais prendre le soin de choisir la liste qui sera capable de représenter dignement les Kaolackois à l’hémicycle et qui soit en mesure de répondre aux attentes des jeunes et des Kaolackois en général ». Poursuivant, Papy Gaye en a profité pour lancer des pics au régime en place. « J’ai commandé de la France deux Efferalgan, un pour le PR Diomaye et un pour son PM Sonko », fulmine-t-il, estimant que les promesses qu’ils ont faites aux Sénégalais restent en l’état depuis qu’ils sont à la tête du pays.



A rappeler, que le leader du « Réveil Kaolackois a distribué 2000 aux pèlerins en guise de contribution pendant ce grand évènement religieux.