Gamou Médina Baye 2023: 800 éléments de la police seront mobilisés cette année( Gouverneur).

Un comité régional de développement( CRD) sur le gamou de Médina Baye édition 2023 s'est tenu ce matin à la maison des hôtes de cette cité.



Le comité en charge de l'organisation des activités de la Fayda et les services de l'État se sont penchés sur les différentes dispositions qui devront être prises avant, pendant et après cet évènement religieux.



Concernant la sécurité, la police en rapport avec le GMI va mobiliser 800 éléments, a informé le gouverneur de la région de Kaolack, Ousmane Kane.



La gendarmerie ne sera pas non plus en reste pour assurer la sécurité au niveau des grands axes qui mèneront vers Kaolack...