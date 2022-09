Gamou Médina Baye 2022 : Baye Ciss décide de prendre personnellement en charge la réhabilitation des grandes artères.

Les travaux ont démarré aujourd'hui au niveau des grandes artères de la cité de Mawlana Cheikh Al Islam El Hadj Ibrahima Niass.



Fidèle talibé, Baye Niass, comme à l'accoutumée, a entamé le grattage, le bétonnage et le pavage des grands axes (notamment les alentours de la grande mosquée) pour les rendre praticables.



L'homme d'affaires a déclaré lors du lancement de ces travaux que Cheikh Al Islam a ses "dignes représentants" qui n'attendent personne pour rendre cette cité beaucoup plus attractive, notamment en cette veille de Maouloud.



Le patron du Groupe CISSCORP HOLDING Ltd a ainsi déployé ses équipes techniques qui, du matin au soir, vont s'atteler à répondre favorablement aux attentes des guides religieux et de la population.



D'emblée, les choses commencent à prendre forme à travers le déploiement des engins habilités à faire ce genre de travaux.



Il faut rappeler que dernièrement la jeunesse de Médina Baye avait fait une sortie pour déplorer l'absence des autorités locales par rapport à la prise en charge de certaines préoccupations dévolues aux collectivités territoriales. Selon la population, ces préoccupations vont bientôt être une vieille doléance compte tenu de cette opération lancée par un " digne fils du pays, en l'occurrence Baye Ciss".