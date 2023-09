Gamou International de Médina Baye : Le PM Amadou BA reçu par le khalife Serigne Mahi Ibrahima Niass

En prélude à la célébration du Maouloud prévue le 27 septembre prochain, le Premier Ministre Amadou BA accompagné par une forte délégation composée de ministres et d’autorités compétentes, a été reçu cet après-midi par le khalife général de Médina Baye, Serigne Mahi Ibrahima Niass.



Dans son discours, le PM a sollicité des prières pour le Sénégal. De son côté, le guide religieux a remercié ses hôtes d’avoir effectué le déplacement en prélude au Maouloud avant de rappeler les bonnes relations entre Amadou BA et la famille. Serigne Mahi Ibrahima Niass a également lancé un plaidoyer pour la jeunesse promouvant l’agriculture pour lutter contre l’émigration irrégulière. Et la contribution de tout un chacun afin de pouvoir mettre en place des projets pour maintenir les jeunes dans leur pays. Il a par la suite formulé des prières pour la délégation et le Sénégal.



Après cette étape, le PM a rendu visite au guide religieux Baba Lamine Niass, le représentant du Khalife à Dakar et à l’Imam de Médina Baye, Cheikh Ahmed Tidiane CISSÉ. La délégation a fait cap par la suite sur Léona Niassène et va se rendre également à Léona Kanène, chez la famille Dème etc...