Gamou 2025 : Le Khalife Baye Serigne Assane Seck réclame plus de "considération" de la part des autorités étatiques vis-à-vis de Thiénaba

Lors de son audience avec la délégation de l'ancien président Macky Sall, le Khalife général de Thiénaba, Baye Serigne Assane Seck, a tenu à rappeler l'histoire de cette cité faisant partie des premiers foyers religieux du pays, en terme d'ancienneté.

Il a également mentionné lors de cet entretien la vie et l'œuvre de son fondateur Mame Amary Ndack Seck. Saisissant cette occasion, il est revenu sur sa dernière audience avec le chef de l’État qui lui avait permis, dit-il, de dire au président, compte tenu de la place centrale qu'occupe cette cité, que Thiénaba mérite que l'État l'intègre dans ses priorités.

À le croire, Thiénaba, c'est bien avant beaucoup de cités religieuses dans ce pays, car, dit-il, Mame Amary Ndack Seck est de la génération de Baye Tafsir Demba Bouna, Baye Bounana Kounta, Baye Moulaye Bousso, Baye Mbacké Marame etc...