Gambie: la marche du mouvement "Three Years Jotna" vire au drame, trois manifestants tués...

Le mouvement "Three Years Jotna" a une fois encore occupé la rue à Banjul pour réclamer le départ du président Adama Barrow.

Mais la manifestation qui était censée se dérouler dans le calme a très vite viré au drame. La police a dispersé la foule et selon un décompte fourni par le site de RFI, trois manifestants seraient morts.

Le gouvernement gambien n'a pas réagi. Du coté de Serrekunda, c'est une radio privée qui a été fermée. Les autorités estiment que KING FM a appelé à la violence. Son directeur et quatre de ses employés ont été par conséquent arrêtés, rapporte Freedomnewspaper.

A Birkama, une autre station radio a connu le même sort. C'est dire qu'actuellement, la situation est tendue en Gambie.

Élu en décembre 2016, Adama Barrow avait promis d'assurer une transition de 3 ans avant d'organiser de nouvelles élections. Mais le président gambien qui a délogé Yahya Jammeh de la state house ne semble plus en phase avec sa promesse.