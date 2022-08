GIABA : les recommandations du DG sortant à intensifier le plaidoyer pour l’amélioration des dispositifs de lutte contre le LBC-FT

Le groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l’Ouest (Giaba), change de patron. Le Libérien Edwin Harris a pris fonction ce matin en lieu et place du Juge Togolais Aba Kimelabalou. Le Dg entrant a indiqué lors de la cérémonie de passation de charge, qu’il allait faire de son mieux pour améliorer les performances dans la lutte contre le blanchiment d’argent et la lutte contre le terrorisme. Son prédécesseur a, entre autres recommandations, suggéré l’intensification des visites de plaidoyer auprès des autorités nationales des états membres pour les exhorter à améliorer les dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux (LBC) et le financement du terrorisme (FT) dans leur pays.