GAMOU 2019/ Sokhna Aïda Diallo donne au Khalife 5 bœufs en guise d'aadiya et brouille les pistes quant au lieu de son gamou.

Alors qu'il est désormais certain que Serigne Saliou Thioune Cheikh Béthio va célébrer la gamou à Mèdinatoul Salam après avoir obtenu l'autoritarisation de l'exécutif local, beaucoup épiloguent encore sur ce que Sokhna Aïda Diallo a retenu comme agenda par rapport à l'événement. Aujourd'hui que rien n'est véritablement officiel, l'on sent qu'elle brouille les pistes quant au lieu où elle tiendra son Gamou. Pendant que certains disent qu'elle va tout faire à domicile sans bruits ni tintamarre, d'autres déclarent qu'elle viendra le célébrer à Touba suite à l'invite lancée aux mourides par Serigne Mountakha de venir passer l'événement avec lui, dans la cité religieuse. Toutefois, des sources qui semblent plus conséquentes annoncent Sokhna Aïda Diallo à Daqqar Mbaye. De toutes les façons, la Diawrigne de Ngabou a posé un autre acte qui mérite l'attention. Elle a, en effet, dépêché une délégation dirigée par Serigne Saliou Samb et chargée d'amener son aadiya. Ainsi, aura-t-elle mis entre les mains du Khalife Général des Mourides 5 boeufs et une enveloppe financière.



Serigne Saliou Samb, cible des foudres de plusieurs petits-fils de Serigne Touba qui ont diffusé des vidéos à travers internet pour l'attaquer, profitera de sa rencontre avec le Patriarche de Darou Miname pour présenter ses excuses. " Je présente mes excuses pour tout tout ce que je dis ou fais qui ne recoupe pas d'avec vos aspirations. Je m'engage à ne faire que ce que vous me direz de faire et espère obtenir de vous toute réorientation nécessaire. "



Dans sa réponse, Serigne Mountakha Mbacké réitérera l'essentiel de ses propos tenus lorsque Sokhna Aïda était venue lui rendre visite pour présenter elle aussi ses excuses. "Les femmes ont des références. Dis-lui qu’elle peut prendre comme référence les filles de Serigne Touba. Demeurez dans le cadrage des enseignements de Serigne Touba. Il y a un chemin déjà tracé. Bum jombal dara boppam ci lu baax ".