Free Innovation Challenge 2022 : Le réseau Free expérimente la 5G après avoir démocratisé la 4G…

Après son exploit sur le réseau 4G, avec plus de 1. 000 sites au niveau national en l'espace de 2 ans, Free Sénégal prend les devants et s'élance vers la 5G. C'est à l'occasion de la célébration de la 2ème édition du Free Innovation Challenge que Mamadou Mbengue, le Directeur Général de Free Sénégal a annoncé le lancement de la phase test.



Présentement, Free compte 5 sites de 5G qui sont opérationnels à Dakar, mais également le Directeur a informé de l'installation d’une vingtaine de sites qui seront disponibles dans les prochaines semaines.

Ces 25 sites pourront être testés et utilisés par les consommateurs sénégalais.



Free a aussi profité de ce lancement avec des cas pratiques comme la voiture connectée ou le propriétaire, depuis sa chambre peut prendre possession de son véhicule, la musique connectée en temps réel avec zéro latence. De même, les médecins pourront aussi profiter de ces cas pratiques pour assister les patients et les aider en terme d’interventions médicales. Tout cela grâce à la magie de la technologie 5G...