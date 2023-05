Fouladou Volley-ball Club : Le seul club de Kolda en première division dans la précarité...

Le Fouladou Volley-ball Club, pratiquement le seul club de Kolda resté en première division, est dans la précarité. Aujourd'hui, l'équipe est première de sa poule (A) devant les références ISEG et Police qu'elle a déjà battue récemment. Malgré ses bons résultats, l'équipe s'entraîne sur un terrain indésirable assimilé à un nid de poule. Parmi toutes les équipes de la région, cette discipline est la seule satisfaction locale. C'est pourquoi, l'équipe sollicite de l'aide auprès de bonnes volontés et des autorités locales pour remporter le championnat. Ainsi, le coach adjoint Mafoudji Mina Badji estime que ce sport est négligé à cause du football. Mais, il soutient qu'il faudrait penser à valoriser les autres sports qui font des résultats.

À en croire Lafoudji Mina Badji, "nous sommes en première division depuis environ dix ans, mais le soutien fait défaut. Pour rappel, en 2020, on a eu le soutien de Mame Boye Diao en tant que DG des domaines. Cependant, on continue de bénéficier de l'appui de la mairie mais cela reste minime. C'est pourquoi, nous voudrions que la municipalité augmente la subvention pour nous car nous faisons des résultats."

Dans la foulée, il précise : "récemment, nous avons battu Ngor Volley-ball Club à domicile et ISEG et la Police à Dakar, d⁸es références. C'est ce qui nous a valu cette première place avec des conditions de travail difficile. D'ailleurs, on s'entraîne sur un terrain avec des nids de poule et un manque d'équipements."