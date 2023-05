Forum sur le maïs à Dinguiraye : Les acteurs de la filière plaident pour l'accès au matériel agricole, aux magasins de stockage et pour l'érection de pistes de production.

À l'initiative de l'interprofession maïs du Sénégal, un forum sur la filière maïs s'est tenu ce week-end à Dinguiraye (mrégion de Kaolack).

La rencontre était une occasion pour les acteurs de se pencher sur les voies et moyens pour booster la production, appuyer les transformateurs et faciliter la commercialisation pour augmenter leurs revenus.

La présidente de l'interprofession, madame Nima Diaité, en a profité pour énumérer quelques contraintes qui freinent souvent les projections.

Et il s'agit de contraintes relatives à l'accès aux matériel agricole (tracteurs, semoirs, moissonneuses etc...), aux magasins de stockage et au manque de pistes de production.

Un appel a été ainsi lancé au président de la République Macky Sall pour un appui conséquent au profit de cette filière...