Forum mondial de Bakou : Abdou Karim Sall revient sur les efforts de transition énergétique du Sénégal et plaide la poursuite des financements de la filière gazière.

Le neuvième Forum mondial de Bakou, la capitale Azerbaïdjanaise, s’est ouvert ce jeudi 16 juin 2022. Organisée par le Centre international Nizami, Ganjavi, cette rencontre porte sur les relations internationales et la sécurité humaine.



Durant 3 jours, les participants vont débattre des questions de l'heure, notamment la paix dans le monde. Le Sénégal est représenté à cet important événement par le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Abdou Karim Sall. Lors de son discours, il est revenu sur les efforts de transition énergétique faits par le Sénégal et plaidé pour la poursuite des financements de la filière gazière.