Forum international sur l'économie : Amadou Hott insiste sur l’importance de la compétitivité des entreprises locales.

La capitale sénégalaise a accueilli ce mardi 31 Mai 2022, le Forum international sur l’économie. Ce rendez-vous de Dakar a pour objectif d’échanger sur les enjeux liés à l’intégration régionale, notamment la mise en place de la zone de libre échange continentale, le financement des infrastructures régionales et le soutien au secteur privé, en vue de permettre aux États de tirer le meilleur bénéfice d’une intégration régionale plus performante, plus approfondie.



Venu présider la cérémonie d’ouverture de cette rencontre internationale, le ministre sénégalais du plan et de la coopération, Amadou Hott, a insisté sur la nécessité des entreprises locales d’assurer leur compétitivité sur le marché international. Par ailleurs, le ministre de la coopération a rappelé également l’importance de la mise en service des infrastructures modernes pour assurer le développement économique du continent.



« Ce qui est important c'est d'être compétitif et de produire plus, de consommer également africain. Le plus important, voire ce qui est essentiel, c'est de consommer local. Les infrastructures aussi sont extrêmement importantes. Quand on industrialise et qu'on a plus de biens produits de manière compétitive et qu'on ne peut pas les emporter parce qu'on a un défaut de transport, c'est important. Donc c'est pourquoi résorber le gap infrastructurel est extrêmement important », a souligné le ministre Amadou Hott...