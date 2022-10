Formation en économie numérique : plus de 5.000 jeunes bénéficieront du programmeTech@work

Dans le cadre d’un effort plus large visant à intensifier les programmes destinés à aider les personnes devant acquérir les compétences nécessaires dans l’économie numérique actuelle, le centre SYNAPSE de Dakar, en partenariat avec Microsoft, l’Organisation International des Employeurs (OIE) et le CNP Sénégal, vient de lancer ce lundi 03 octobre 2020, le programme de formation Tech@work pour combler le déficit de compétences des jeunes. En effet, ce programme de formation vise à aider les jeunes Sénégalais à acquérir des compétences recherchées dans le domaine du numérique et l’entrepreneuriat ainsi qu’à leur offrir un soutien pour le développement de carrières professionnelles.