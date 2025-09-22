Forêt de Boune : La mort troublante d’un menuisier-ébéniste, trouvé « pendu » à un anacardier


Forêt de Boune : La mort troublante d’un menuisier-ébéniste, trouvé « pendu » à un anacardier

C’est la stupeur dans la banlieue Dakaroise avec la découverte, hier dimanche, dans la forêt de Boune, du corps sans vie d'un individu pendu à un arbre. C'est tard dans la matinée d'hier, qu'un homme qui faisait son jogging, est tombé sur la scène. Très vite, il a sonné l’alerte, entraînant la ruée des populations dans la forêt classée de Boune. Selon les informations  de l’Observateur, le défunt, de forte corpulence et de taille élancée, identifié sous le nom d’Ousmane B. était un menuisier-ébéniste travaillant dans un atelier tenu par son oncle. Dépeint comme un ouvrier doué, il était subitement tombé malade et depuis, il avait décroché de son boulot et vivait auprès de sa maman, également alitée. Le bonhomme avait perdu son père il y’a plusieurs années. Si, pour l’heure, la thèse du suicide est la plus retenue, il reste que beaucoup de zones d’ombre subsistent dans cette découverte. 

 

 

Ces éléments qui peuvent « écarter » la thèse de suicide 

 

Dès l’annonce de la découverte macabre dans la forêt des anacardiers de Boune, les premiers habitants à arriver sur les lieux sont restés sceptiques face à la thèse du suicide. D’après leurs témoignages, rapportés par l’Observateur, l'individu de taille élancée avait un drap autour du cou et dont l’autre bout était attaché à la branche d'un anacardier. Mais chose intrigante, les pieds du « suicidé » traînaient au sol et la branche était située à moins de deux mètres du sol. Un constat qui a fini par jeter le doute sur la thèse du suicide. Alors que les rumeurs parlent déjà de meurtre déguisé, les enquêteurs, notamment en raison d'un téléphone trouvé sur les lieux et qui appartiendrait au défunt, privilégient le fait que l’homme se soit donné la mort. 

 

Le relevé d’indices effectué sur les lieux par les éléments de la Police scientifique et technique, et l’enquête ouverte par le commissariat de police de Yeumbeul-Comico vont sans doute lever le voile sur les circonstances exactes qui ont conduit à la mort d'Ousmane B dans cette forêt des anacardiers.

Autres articles
Lundi 22 Septembre 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Casamance : les femmes en première ligne pour consolider la paix et réclamer la libération d’un soldat otage

Casamance : les femmes en première ligne pour consolider la paix et réclamer la libération d’un soldat otage - 22/09/2025

‎KOLDA : Le préfet interdit la sortie du kankourang jusqu'à nouvel ordre...

‎KOLDA : Le préfet interdit la sortie du kankourang jusqu'à nouvel ordre... - 22/09/2025

Urgence climatique : la société civile et les syndicats unissent leurs voix au Sénégal

Urgence climatique : la société civile et les syndicats unissent leurs voix au Sénégal - 22/09/2025

Affaire drame à la Cité Mixta : une rupture amoureuse pousse Astou D. à sauter du 3e étage

Affaire drame à la Cité Mixta : une rupture amoureuse pousse Astou D. à sauter du 3e étage - 22/09/2025

Éducation : Le ministère interdit l’usage du téléphone portable dans les écoles, collèges et lycées

Éducation : Le ministère interdit l’usage du téléphone portable dans les écoles, collèges et lycées - 22/09/2025

Sénégal - Quand le régime anéantit toute ambition, tout rêve et tout idéal chez les concitoyens ( Par Mouhamed Rassoul Gueye)

Sénégal - Quand le régime anéantit toute ambition, tout rêve et tout idéal chez les concitoyens ( Par Mouhamed Rassoul Gueye) - 21/09/2025

Concours de Mémorisation du Saint Coran : Six (6)lauréats primés par l'Ambassade d'Arabie Saoudite

Concours de Mémorisation du Saint Coran : Six (6)lauréats primés par l'Ambassade d'Arabie Saoudite - 21/09/2025

(Dernière minute à Touba)- MAOU RAHMATI: Serigne Mountakha met fin à l’exploitation de l’eau douce et met terme aux bisbilles et travailleurs

(Dernière minute à Touba)- MAOU RAHMATI: Serigne Mountakha met fin à l’exploitation de l’eau douce et met terme aux bisbilles et travailleurs - 21/09/2025

Kolda : Un adolescent poignardé à mort après une sortie de Kankourang

Kolda : Un adolescent poignardé à mort après une sortie de Kankourang - 21/09/2025

Opération de sécurisation à Ziguinchor : la police ferme les bars et boîtes de nuit non conformes

Opération de sécurisation à Ziguinchor : la police ferme les bars et boîtes de nuit non conformes - 21/09/2025

Centenaire du Lycée Lamine Guèye : la randonnée, deuxième acte d’une mobilisation pour l’excellence

Centenaire du Lycée Lamine Guèye : la randonnée, deuxième acte d’une mobilisation pour l’excellence - 21/09/2025

Retards de financement du PACASEN : le député Mbaye Dione interpelle le ministre Balla Moussa Fofana

Retards de financement du PACASEN : le député Mbaye Dione interpelle le ministre Balla Moussa Fofana - 21/09/2025

URGENT – Ngaparou : Un Kankourang sauvagement tué

URGENT – Ngaparou : Un Kankourang sauvagement tué - 21/09/2025

Diplomatie: Le Président Diomaye Faye sera aux Usa pour participer à la 80e séssion de l'AG de l'Onu

Diplomatie: Le Président Diomaye Faye sera aux Usa pour participer à la 80e séssion de l'AG de l'Onu - 20/09/2025

Thiès- défaut de mutation et tracasseries: Les camionneurs tirent la sonnette d’alarme

Thiès- défaut de mutation et tracasseries: Les camionneurs tirent la sonnette d’alarme - 20/09/2025

Ballou et ses 11 villages : la situation bouleversante face à la montée du fleuve Sénégal

Ballou et ses 11 villages : la situation bouleversante face à la montée du fleuve Sénégal - 20/09/2025

Kaolack- Pôle centre:

Kaolack- Pôle centre: " 92 sites clandestins dénombrés sur un total de 228 titres".(Birame Souléye Diop) - 20/09/2025

Parc à Mazout de Colobane déguerpi : le ministre de l’Intérieur Bamba Cissé lance une opération coup de poing pour restaurer l’ordre public

Parc à Mazout de Colobane déguerpi : le ministre de l’Intérieur Bamba Cissé lance une opération coup de poing pour restaurer l’ordre public - 20/09/2025

Touba : 6 mois ferme requis contre Djily Fall, 4 prévenus réclament plus de 64 millions Cfa...

Touba : 6 mois ferme requis contre Djily Fall, 4 prévenus réclament plus de 64 millions Cfa... - 20/09/2025

Centre Conseil Ado de Kolda : Les jeux comme moyen de sensibilisation sur la santé de la reproduction…

Centre Conseil Ado de Kolda : Les jeux comme moyen de sensibilisation sur la santé de la reproduction… - 20/09/2025

MSF sonne l’alarme : inondations, malaria, dengue et famine plongent l’Afrique dans le chaos

MSF sonne l’alarme : inondations, malaria, dengue et famine plongent l’Afrique dans le chaos - 20/09/2025

ÉDUCATION - « L'école à l'heure de l'intelligence artificielle : révolutionner nos programmes éducatifs » ( Par Pape Modou Fall)

ÉDUCATION - « L'école à l'heure de l'intelligence artificielle : révolutionner nos programmes éducatifs » ( Par Pape Modou Fall) - 20/09/2025

Parcelles Assainies : Deux malfrats arrêtés après une violente tentative de vol nocturne au couteau

Parcelles Assainies : Deux malfrats arrêtés après une violente tentative de vol nocturne au couteau - 20/09/2025

Cité Mixta : une mystérieuse chute du 3e étage d’une femme plonge le quartier dans la stupeur

Cité Mixta : une mystérieuse chute du 3e étage d’une femme plonge le quartier dans la stupeur - 20/09/2025

« Diaspora Bonds : quand l’épargne des Sénégalais d’ailleurs finance l’avenir du pays »

« Diaspora Bonds : quand l’épargne des Sénégalais d’ailleurs finance l’avenir du pays » - 19/09/2025

Thiès – Réseau QNET : Deux individus arrêtés pour escroquerie et association de malfaiteurs

Thiès – Réseau QNET : Deux individus arrêtés pour escroquerie et association de malfaiteurs - 19/09/2025

Dieuppeul : 5,5 kg de chanvre saisis, un complice arrêté, le principal suspect en fuite

Dieuppeul : 5,5 kg de chanvre saisis, un complice arrêté, le principal suspect en fuite - 19/09/2025

Marche

Marche "Rappel à l’ordre" : Ameth Ndoye fustige le régime et clame un slogan fort contre Sonko - 19/09/2025

Attaque jihadiste au Nigeria, 5.000 personnes fuient au Cameroun

Attaque jihadiste au Nigeria, 5.000 personnes fuient au Cameroun - 19/09/2025

Manifestation du mouvement

Manifestation du mouvement "Rappel à l’ordre" : Le commissaire Keita et Assane Diouf appellent à poursuivre la lutte - 19/09/2025

RSS Syndication