Forêt de Boune : La mort troublante d’un menuisier-ébéniste, trouvé « pendu » à un anacardier

C’est la stupeur dans la banlieue Dakaroise avec la découverte, hier dimanche, dans la forêt de Boune, du corps sans vie d'un individu pendu à un arbre. C'est tard dans la matinée d'hier, qu'un homme qui faisait son jogging, est tombé sur la scène. Très vite, il a sonné l’alerte, entraînant la ruée des populations dans la forêt classée de Boune. Selon les informations de l’Observateur, le défunt, de forte corpulence et de taille élancée, identifié sous le nom d’Ousmane B. était un menuisier-ébéniste travaillant dans un atelier tenu par son oncle. Dépeint comme un ouvrier doué, il était subitement tombé malade et depuis, il avait décroché de son boulot et vivait auprès de sa maman, également alitée. Le bonhomme avait perdu son père il y’a plusieurs années. Si, pour l’heure, la thèse du suicide est la plus retenue, il reste que beaucoup de zones d’ombre subsistent dans cette découverte.











Ces éléments qui peuvent « écarter » la thèse de suicide







Dès l’annonce de la découverte macabre dans la forêt des anacardiers de Boune, les premiers habitants à arriver sur les lieux sont restés sceptiques face à la thèse du suicide. D’après leurs témoignages, rapportés par l’Observateur, l'individu de taille élancée avait un drap autour du cou et dont l’autre bout était attaché à la branche d'un anacardier. Mais chose intrigante, les pieds du « suicidé » traînaient au sol et la branche était située à moins de deux mètres du sol. Un constat qui a fini par jeter le doute sur la thèse du suicide. Alors que les rumeurs parlent déjà de meurtre déguisé, les enquêteurs, notamment en raison d'un téléphone trouvé sur les lieux et qui appartiendrait au défunt, privilégient le fait que l’homme se soit donné la mort.







Le relevé d’indices effectué sur les lieux par les éléments de la Police scientifique et technique, et l’enquête ouverte par le commissariat de police de Yeumbeul-Comico vont sans doute lever le voile sur les circonstances exactes qui ont conduit à la mort d'Ousmane B dans cette forêt des anacardiers.

