Forces Armées : Le CCMD de Bargny accueille l’École de Formation des spécialistes du génie militaire.

C’est une cérémonie sobre qui a marqué la pose de la première de la future école de formation des spécialistes du Génie qui s’est tenue ce 9 décembre 2020 au Camp Militaire Moussa Dioum de Bargny.



Venu présider cette manifestation, le Général de division Cheikh Wade, sous-chef d'État-major des armées, a magnifié les atouts de ce projet qui va former des officiers de l’armée sénégalaise. «Le projet de construction de l’École de Génie de Bargny dont nous allons lancer les travaux relatifs aux infrastructures additionnelles, s’inscrit dans la dynamique impulsée par le commandement pour disposer de pôles d’excellence dédiés à la formation dans les armées… »



L’évolution du Génie militaire sénégalais est intrinsèquement liée à l’effort de notre pays. De l’indépendance à nos jours, les pionniers du génie ont su forger une solide et respectable identité de bâtisseurs inlassables, selon le Général Wade. La création de cette école entre dans le cadre de la volonté du Gouvernement de doter le génie militaire de personnel disposant de qualités techniques et professionnelles, en adéquation avec les nouvelles technologies. Ce projet sera matérialisé d’ici 2021...