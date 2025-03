Foot: L'Egypte demande à accueillir des matches du Mondial-2034 en Arabie saoudite

L'Égypte a demandé mercredi à la Fifa d'accueillir les rencontres de l'une des poules du Mondial-2034 de foot, organisé en Arabie saoudite, a indiqué le président de la fédération égyptienne lors de l'assemblée générale de la Confédération africaine (CAF), mercredi au Caire.



Les Pharaons, surnom de l'équipe d'Egypte, sont les premiers Africains à avoir disputé la Coupe du monde de football, en Italie en 1934.



S’adressant à Gianni Infantino, président de la Fédération internationale de football (Fifa), Hani Abou Rida a dit espérer que l'instance leur "accordera, à l'occasion de notre centenaire en 2034, l'honneur d'accueillir et d'organiser l'un des groupes du Mondial 2034, en tant qu'Africains et Égyptiens".



"L'Arabie saoudite sera pleinement capable d'organiser une édition historique de la Coupe du Monde", a-t-il ajouté, souhaitant "tout le succès" aux Saoudiens.



Seule candidate, l'Arabie saoudite a été officiellement désignée le 11 décembre organisatrice du Mondial-2034 lors du Congrès de la Fifa.



Le royaume deviendra ainsi le troisième pays arabe à accueillir la Coupe du monde de football, après le Qatar en 2022 et le Maroc en 2030 conjointement avec l'Espagne et le Portugal.