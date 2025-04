Foot : Barcelone remporte la Coupe du Roi face au Real Madrid après prolongation 3-2

Le Français Jules Koundé a offert la Coupe du Roi au FC Barcelone en marquant en fin de prolongation (116e) face au Real Madrid (3-2), samedi soir à Séville.



Qualifié pour les demi-finales de la Ligue des champions et leader de la Liga, le Barça remplit le premier de ses trois objectifs cette saison à l'issue d'un match à rebondissements où deux autres Français Kylian Mbappé (70e) et Aurélien Tchouaméni (77e) ont marqué, en vain, pour le Real, plus que jamais proche d'une saison blanche.