Fonds de Résilience COVID-19 / MATSI : « Nous sommes très soulagés car notre secteur a été très impacté et nous saluons cette initiative du chef de l’État » (Artisans)

Ils ont fait le déplacement pour venir à la rencontre de leur ministre de tutelle. Les membres de la chambre de Métiers de Dakar, ceux des associations qui regroupent les artisans du Sénégal, ont été présents lors de cette cérémonie de lancement, « de la première tranche de versement », du fonds de résilience contre la Covid-19 initié par l’État du Sénégal.



« On a reçu chacun 150 000 CFA. Cela se fait par voie électronique… Nous sommes très soulagés car notre secteur a été très impacté et nous saluons cette initiative du chef de l’État Macky Sall, qui va prendre en charge plus de 160 000 artisans qui sont à travers le pays. La même chose a été faite sur le PEJA... », a déclaré Amdy Moustapha Thiam, le président de l’Organisation Patronale des artisans du Sénégal.



Cette action qui concerne pour cette première tranche, 30 000 artisans, n’est qu’une continuité de la politique de l’État pour renforcer ce secteur selon Maquette Mbow, le président de la chambre des Métiers de Dakar.



Selon toujours lui, le chef de l’État Macky Sall est conscient que ce secteur est le seul capable de régler l’employabilité des jeunes. Alors des formations et des espaces dédiés aux différents secteurs qui englobent l’artisanat sont plus que nécessaires pour relancer ce secteur, qui est l’artisanat Sénégalais, a-t-il ajouté. Cette activité s’est tenue le 15 janvier à la Sphère Ministérielle de Diamniadio...