Fonds d'appui à l'insertion ANPEJ/GIZ : Les bénéficiaires de la région de Thiès reçoivent leur matériel

Accompagner les porteurs de projets potentiels candidats à l'émigration et les migrants de retour entre autres, c'est ce à quoi s'active l'Agence nationale pour la Promotion de l'Emploi des jeunes (Anpej). Avec le soutien du Programme Migration pour le développement (PMD), de la coopération technique allemande au Sénégal (GIZ), l'Anpej vient de remettre à six bénéficiaires, un lot de matériel sous forme de subvention non remboursable pour un montant total de 20 millions de FCFA.

C'est des mains du responsable de l'antenne régionale de l'Anpej, Waly Bakhoul, venu représenter le Directeur général de l'agence Tamsir Faye et en présence du représentant de la GIZ et de l'inspecteur régional de la jeunesse de la région de Thiès, que les promoteurs, pour l'essentiel des migrants de retour, ont reçu cet appui en nature à mener à bien leurs entreprises. En effet, ceci entre dans le cadre de la mise en œuvre de la deuxième phase du fonds d'appui à l'insertion de la population locale et des migrants de retour, avec 40 bénéficiaires sur l'ensemble sur territoire. Au total, le projet va accompagner 85 jeunes promoteurs pour un montant total de près de 280 millions FCFA.