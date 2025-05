Foncier au Sénégal : Les élus locaux réclament l’urgence, 557 communes exigent la révolution numérique !

Lors du forum sur la numérisation de l'administration foncière au Sénégal, Dr Macoumba Diouf, maire de Latmingué, exprime sa profonde préoccupation. « Nous avons trop longtemps opéré dans le flou et l'incertitude, sans une direction claire. » Entre schémas dessinés à la main, disputes incessantes et droits d'usage cachés, les autorités locales ont lutté avec des moyens inégaux pour gérer des terrains prisés, généralement dans l'obscurité et l'arbitraire. Mais à présent, la tendance change. Le projet Procacef, en cours, est une transformation numérique et sociale inédite visant à sécuriser et actualiser la gestion foncière dans 138 communes pilotes. Il s'appuie sur des instruments de géolocalisation précis, des systèmes d'information robustes et surtout, il assure un accès équitable pour tous.







Cette transition dépasse largement le cadre des simples démarches administratives. Il s'agit d'un projet de souveraineté, de justice sociale et de développement inclusif. Pour la première fois, des terrains auparavant indéfinis, caractérisés par des frontières incertaines et des applications disputées, sont cartographiés, numérotés, et attribués des certificats robustes et impossibles à falsifier. Les titres sont offerts gratuitement aux femmes, qui sont souvent négligées. De plus, les jeunes, les éleveurs et les agriculteurs participent à un processus participatif sans précédent. Il ne s'agit plus simplement d'une formalisation : c'est un transfert de pouvoir et une assurance d'avenir pour des milliers de Sénégalais qui, jusqu'à présent, vivaient dans l'incertitude foncière.







Cependant, le défi est colossal. Comme l'indique le maire de Latmingué, ce projet ne concerne que 138 des 557 communes présentes dans le pays. « Les autres municipalités ne devraient-elles pas bénéficier de la même clarté et sécurité ? » questionne-t-il, plaidant pour une seconde étape du projet et une extension de la réforme à l'échelle nationale. Cela concerne la stabilité sociale, l'autonomie alimentaire, la paix intérieure et l'édification d'un Sénégal fermement orienté vers le futur.