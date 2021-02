Foncier : À travers son acte, Serigne Abdoulaye Dia a montré la voie, selon Guy Marius Sagna.

Tout a été à l’honneur de Serigne Abdoulaye Dia, ce dimanche 7 février 2021, à la Cité Darou Salam 2 Extension. Dans cette localité de Keur Massar, les populations locales ont dédié une journée de prières et de remerciements au sieur Dia pour son acte de générosité. Le leader du mouvement ‘’Frapp-France-dégage’’ a salué l’acte posé par le sieur Dia, par ailleurs, patron de la Société Senico.



‘’Serigne Abdoulaye Dia a essuyé nos larmes. Nous invitons aujourd’hui tous les Sénégalais à acheter les produits de la société Senico. À travers son acte, il a sermonné l’État du Sénégal et les hommes d’affaires. Mais aussi l’ensemble des Sénégalais sur la nécessité de nous souhaiter les uns les autres, le bien. Et que l’on oublie parce que les biens de ce monde restent ici-bas’’, a déclaré M. Sagna au terme de la rencontre.



L’activiste qui est d’avis que les populations de la Cité Darou Salam 2 Extension ont montré que seule l’union et la lutte libèrent. Mais, a estimé aussi que l’heure de destruction de maisons doit sonner. ‘’On ne doit plus parler de destruction de maisons. Que le président de la République sache qu’on n’a pas élu un ''Démolition Man''. On n’a pas porté au pouvoir un homme qui prive des populations de leur demeure’’, a confié Guy Marius Sagna qui condamne le fait que Franck Timis ait eu droit à 20 000 hectares à Gnith. Il a plaidé la fin du ‘’banditisme foncier’’ et de ‘’la mafia foncière’’.