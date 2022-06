Foire internationale des produits africains : l’ASEPEX à l’honneur pour cette troisième journée d’échanges commerciaux.

Le directeur général de l’Agence Sénégalaise pour la promotion des exportations s’est déplacé cet après-midi au Grand Théâtre National où la 3e édition de la Foire internationale des produits africains se déroule depuis la semaine dernière et qui prendra fin le 05 juin 2022.



Accompagné par l’initiatrice de la foire entrepreneuriale, Fatou Dramé, le Dr Malick Diop a rappelé l’importance de la Zlecaf dans la promotion des produits locaux et l’intégration économique dans la zone.



En tant qu'institution, l’asepex participe à l’accompagnement et à la formation des entrepreneurs dans leurs idées de projets. Elle participe aussi à la facilitation de la mise en pratique de la zone de libre-échange entre les différents pays pour la valorisation de leurs produits.



Pour cette troisième édition, la FIPA a accueilli 25 participants venant de différents pays d’Afrique, contrairement à l’année dernière où seulement 16 étaient présents.