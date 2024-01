[Focus] Les mèmes internet, une menace pour la caricature ? Des dessinateurs de presse se prononcent!

L'humour satirique, parfois acerbe ou même goguenard, face à des événements politiques ou sociaux est un travail qui s'exploite dans le milieu du journalisme. Or, depuis la démocratisation de l'internet, convertissant ainsi des simples consommateurs et spectateurs en de véritables producteurs ayant dorénavant leurs propres espaces de publication, ce n'est plus du tout une obligation d'être doué en dessin pour créer un scénario totalement dérisoire tiré d'un fait.



La caricature est un genre journalistique que l'on souligne peu souvent, mais qui pourtant a de son importance dans la dénonciation de certains faits et le partage d'importantes informations.



En effet, l'écriture n'est pas l'unique outil pratiqué dans le domaine de la presse-papier, puisqu'il y règne aussi une activité qui se traite de manière un peu plus graphique et divertissante, le dessin ou la caricature. Et donc, s'il est de reconnaissance commune que le fonctionnement démocratique de l'internet a eu un impact extraordinaire sur les médias, faisant de chaque individu de potentielles sources d' information, l'on peut également reconnaître que le web a permis à ses utilisateurs de savoir rire de leurs propres infortunes.



Le mème Internet est un élément ou un phénomène prenant souvent la forme d'une photo ou d'une vidéo avec ou sans légende. Un concept utilisé à des buts humoristiques, tentant de faire rire des récepteurs sur des sujets simples ou d'une véritable essentialité. Une pratique qui n'échappe pas à l'attention de certains dessinateurs de presse .



"C'est une tendance qui permet à tout le monde, artiste ou non, d'envoyer un message satirique par divers canaux audios, vidéos, photos, etc... Ça permet aussi de démocratiser le support numérique ", nous confie Cheikh Tidiane Ba, dessinateur de presse au journal Le Soleil.



En effet, souligne Omar Diakité dit Odia, dessinateur de presse au quotidien la Tribune, " c'est quelque chose que j'ai pour habitude de voir et de partager. On y montre des personnes que l'on essaye de caricaturer, en les mettant dans des situations loufoques et drôles ", affirme-t-il, avant d'ajouter:" ce que l'on recherche ici, c'est le rire!"



L'humour étant le point principal de cette tendance, les dessinateurs de presse trouvent en effet une similarité avec leurs activités professionnelles. Cependant, ils sont loin de considérer les mèmes internet comme ayant des conséquences quelconques dans leur métier.



Pour Cheikh Tidiane Bâ alias Tijan, le mème internet est rarement discuté, car il se fait par pur mimétisme, expliquant par là que "les internautes le font sans savoir les contours". "Moi même je l'utilise pour gagner du temps, car, le net, c'est instantané et le dessin de presse demande un sacré temps pour la conception", fait-il savoir. C'est un point de vue que Odia partage, malgré le fait qu'il n'en produise pas. "Ça participe au développement de la pensée et de la technologie. Il faut être en phase et en vogue par rapport à l'évolution. Je n'ai que des pensées positives à ce sujet ", soutient le dessinateur de presse.