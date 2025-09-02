Fissel sous le choc : un cultivateur tente de violer une jeune fille en pleine rue qui s’aggripe à ses parties intimes


Fissel sous le choc : un cultivateur tente de violer une jeune fille en pleine rue qui s’aggripe à ses parties intimes
Le calme apparent du village de Fissel, dans le département de Mbour, a été troublé samedi après-midi par une scène d’une violence inouïe. Selon des sources locales, un cultivateur du nom de Ng. Dieng, père de famille, a tenté de violer une jeune fille de 18 ans en pleine rue, sous le regard incrédule de quelques habitants.
 
Une attaque en plein jour
 
Il est aux environs de 15 heures ce samedi 30 août lorsque B. Sow, qui rentrait d’une visite familiale, croise le chemin de son futur agresseur. Assis à la terrasse d’un bar du village, Ng. Dieng, visiblement dans un état second, ne résiste pas à l’envie malsaine qui l’anime. Il se lève, se déshabille entièrement en pleine rue et se met à courir derrière la jeune fille.
 
La victime, surprise et apeurée, se retrouve rapidement plaquée au sol. Son agresseur tente alors de lui arracher son pagne pour assouvir ses pulsions.
 
Le geste salvateur de la victime
 
Mais la détermination de la jeune B. Sow lui a sauvé la vie. Dans un ultime réflexe, elle s’agrippe aux parties intimes de son agresseur, provoquant une douleur qui affaiblit ce dernier. Simultanément, elle crie de toutes ses forces pour alerter les riverains.
 
Ces derniers accourent et parviennent à neutraliser Ng. Dieng, qui venait de commettre un acte qualifié de « tentative de viol en plein jour ».
 
Arrestation et aveux glaçants
 
Conduit manu militari dans les locaux de la Brigade de gendarmerie de Fissel, Ng. Dieng est passé aux aveux sans détour. Face aux enquêteurs, il reconnaît avoir voulu forcer la jeune fille, arguant qu’il avait une « folle envie » et qu’il n’arrivait plus à « contrôler ses pulsions sexuelles ».
 
Une défense qui n’a fait qu’indigner davantage les habitants, choqués par un tel comportement dans une communauté jusque-là paisible.
 
Vers des poursuites judiciaires
 
Après sa garde à vue, Ng. Dieng devrait être déféré ce mardi matin au parquet de Mbour. Il risque des poursuites pour attentat à la pudeur avec violence et voies de fait, des infractions lourdement sanctionnées par la loi sénégalaise.
Mardi 2 Septembre 2025
Dakaractu



