Financements de la Recherche : les Historiens plaident pour les Sciences Humaines et Sociales

L' association des historiens du Sénégal a procédé au lancement annuel de ses programmes. Cette première activité de l'association a discuté du thème "Histoire, Citoyenneté et Développement" pour apporter sa contribution à l'agenda de transformation du Sénégal. Des innovations sont mises sur la table pour un changement de programme dans les lycées et collèges. L'association a mis à profit ce panel pour lancer un appel aux autorités pour le financement de la recherche en histoire et dans les sciences humaines et sociales.