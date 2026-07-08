Guinaw-Rails : une dispute familiale tourne à la violence, une femme arrêtée après avoir frappé son beau-fils avec un pilon

Une banale altercation familiale a viré au drame à Guinaw-Rails. Selon Libération, Alima Sagna, 44 ans, a été arrêtée par le commissariat de Guinaw-Rails pour coups et blessures volontaires après avoir grièvement blessé son beau-fils à l’aide d’un pilon. La victime souffrirait notamment d’une fracture des os nasaux, avec une incapacité temporaire de travail estimée à 21 jours.


Guinaw-Rails : une dispute familiale tourne à la violence, une femme arrêtée après avoir frappé son beau-fils avec un pilon
Une arrestation après une plainte familiale
 
Le 6 juillet, le commissariat de Guinaw-Rails a procédé à l’arrestation d’Alima Sagna, âgée de 44 ans et domiciliée dans la localité. D’après Libération, elle est poursuivie pour coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail de 21 jours.
 
L’affaire est partie d’une plainte déposée par M. M. Cissé, 31 ans, domicilié à la même adresse que la mise en cause. Dans sa lettre-plainte, il accuse Alima Sagna, épouse de son père atteint d’un accident cardio-vasculaire, de l’avoir grièvement blessé lors d’une altercation au domicile familial.
 
Un différend lié à une cohabitation difficile
 
Selon les informations rapportées par Libération, l’origine du conflit serait liée à une cohabitation jugée heurtée entre les deux protagonistes. La tension aurait dégénéré au point de provoquer une confrontation physique.
 
La plaignante mise en cause aurait été convoquée puis entendue par les enquêteurs. Face aux policiers, Alima Sagna serait revenue sur l’origine du différend, sans que cela ne remette en cause les constatations médicales mentionnées dans la procédure.
 
Le pilon retrouvé lors de la perquisition
 
L’un des éléments les plus marquants de l’affaire reste la découverte de l’objet présumé utilisé lors de l’agression. Selon Libération, une perquisition menée au domicile familial a permis aux enquêteurs de retrouver le pilon qu’aurait utilisé Alima Sagna pendant l’altercation.
 
La victime souffrirait d’une fracture des os nasaux, ce qui a conduit à la délivrance d’une incapacité temporaire de travail de 21 jours. Ces éléments ont motivé l’interpellation de la mise en cause.
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Mercredi 8 Juillet 2026
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