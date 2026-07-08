25% d’économies d’énergie possibles : L’État et le BMN veulent transformer l’agroalimentaire en pilier vert et féminin



Les résultats présentés font ressortir que les femmes occupent une place centrale dans le secteur, représentant 73% des effectifs et 96,7% des répondants à l’enquête. L’étude relève cependant des freins persistants, notamment les coupures électriques, l’insuffisance en équipements de technologies propres, solaire, séchoirs efficaces et un accès limité au financement vert. Elle souligne toutefois que des solutions existent, les technologies solaires et les mécanismes de financement adaptés pouvant transformer durablement la productivité et la résilience des entreprises.



Parmi les recommandations stratégiques présentées à l’atelier, la Directrice a mis l’accent sur la création d’un fonds de mise à niveau dédié aux femmes et à la transition verte. Ce dispositif, distinct des mécanismes classiques, viserait à cofinancer les investissements des entreprises agroalimentaires dans des équipements propres, tout en intégrant un accompagnement technique renforcé pour les femmes porteuses de projets. Il compléterait, sans s’y substituer, les mécanismes de garantie existants. D’autres mesures ont été évoquées, dont le déploiement d’un prêt vert à taux zéro pour l’acquisition d’équipements et la mise en place de guichets uniques régionaux pour un accompagnement de proximité.



La Directrice a réaffirmé l’engagement du BMN à intégrer les conclusions de l’étude dans ses futurs programmes et à mobiliser les ressources nécessaires, en misant sur un partenariat entre ministères, institutions financières, secteur privé, organisations de femmes et partenaires techniques et financiers. Elle a invité les participants à une réflexion active devant permettre de valider ces orientations lors des travaux de l’atelier.

Le Bureau de Mise à Niveau (BMN) a organisé ce mardi un atelier de restitution finale consacré à l’étude stratégique sur l’industrialisation verte et l’autonomisation économique des femmes dans le secteur agroalimentaire sénégalais. La rencontre s’est tenue en présence du Secrétaire Général du ministère de l’Industrie et du Commerce, Seydina Aboubacar Sadikh Ndiaye, ainsi que de représentants des ministères, des structures publiques, des partenaires techniques et financiers, des organisations professionnelles, des PME et des institutions financières.Face à la presse, le Secrétaire général a insisté sur la question du coût de l’énergie, l’une des principales contraintes pesant sur la compétitivité des entreprises du secteur. Il a indiqué que l’étude a permis de démontrer qu’une économie de 10 à 25% peut être réalisée en matière d’efficacité énergétique, ce qui contribuerait à renforcer la compétitivité des PME. Au-delà de cet aspect, il a relevé que l’optimisation des coûts et des charges est également possible grâce à des technologies propres et intelligentes, adaptées à l’économie et au terroir sénégalais, qui permettraient de gagner des points de compétitivité. Il a souligné que cette étude intervient à point nommé dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle politique d’industrialisation, l’objectif final étant de dégager une feuille de route assortie de plans d’action concrets de réformes, de projets et de programmes, afin de faire de l’industrialisation verte un pilier de l’industrialisation du pays.Dans son allocution, la Directrice du BMN, Fatou Dieyna Bâ, a d’abord salué le rôle de l’African Climate Foundation (ACF), dont le financement a permis la réalisation de cette étude, ainsi que le travail du cabinet Global Consulting & Training, chargé de sa conduite. Elle a rappelé que la transformation agroalimentaire demeure un secteur stratégique pour le Sénégal, contribuant significativement au PIB, à la sécurité alimentaire et à l’emploi, tout en faisant face à des défis structurels : coût élevé de l’énergie, accès limité au financement et maturité environnementale encore insuffisante. Elle a indiqué que le BMN intègre l’efficacité énergétique dans ses programmes de mise à niveau depuis 2010, mais que des actions plus ciblées s’imposaient, d’où la conduite de cette enquête auprès de 122 entreprises réparties dans 12 régions du pays.