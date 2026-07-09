KOLDA : Le DG de l'ASP, Seydina Oumar Touré, inaugure le centre médico-social Djibril Baldé...

‎La santé n'a pas de prix comme le dit l'adage. C'est dans ce contexte que le centre médico-social Djibril Baldé dédié aux agents de sécurité de proximité (ASP) de Kolda a été inauguré ce mercredi 08 juillet par le DG Seydina Oumar Touré. Il s'agit de rapprocher les agents des services sanitaires pour pallier aux difficultés auxquelles ils font face.

Dans cette dynamique, le DG estime que le service est ouvert à tout le monde aussi bien les agents que la communauté.

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‎En ce sens, les maladies prises en charge sont entre autres le paludisme, les ist, les infections aiguës ou la santé de mère et de l'enfant. Dans cette lancée, le centre dispose pour le moment d'un médecin-généraliste, d'une sage-femme, d'une pharmacie. Cependant, il est prévu de recruter un dentiste, un cardiologue, un dermatologue, un gynécologue et la mise en place d'un laboratoire et d'un service de radiologie. Ainsi, tout ce dispositif entre dans le cadre de la santé des agents pour être opérationnel.

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‎Le centre dispose de 10 salles d'hospitalisation dont le bâtiment porte le nom du chef de pôle sud Moussa Sibo Mballo. Par ailleurs, la porte d'entrée porte le nom de l'ancien DG Mamadou Salif Sow...