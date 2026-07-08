Mbour : quitté par sa compagne, un vigile de 57 ans diffuse ses vidéos intimes à sa famille

Une relation qui se termine dans la colère



L’affaire rapportée par L’Observateur met en scène C. Diop, vigile âgé de 57 ans, et A. Sarr, femme de ménage. Les deux entretenaient depuis quelques mois une relation amoureuse à Mbour.



Mais au lendemain de la Tabaski, A. Sarr décide de quitter Mbour pour Dakar, dans l’espoir de trouver de meilleures conditions de travail et de mieux subvenir aux besoins de ses enfants. Elle choisit aussi de mettre un terme définitif à sa relation avec C. Diop.



Refusant la rupture, le vigile menace son ex-compagne



C. Diop n’accepte pas cette décision. Selon le journal, il tente d’abord de dissuader A. Sarr par téléphone. Il lui promet de détruire sa vie si elle ne revient pas sur sa décision.



La menace ne reste pas verbale. Le vigile passe ensuite à l’acte. Il partage, via WhatsApp, des vidéos obscènes de son ex-compagne, notamment avec ses deux parents.



La victime humiliée dans son entourage



Les images circulent rapidement. A. Sarr devient la risée de son entourage. À cette humiliation s’ajoute un autre différend : le vigile exige le remboursement de sommes qu’il dit lui avoir prêtées pour les préparatifs de la Tabaski.



Face à cette situation, A. Sarr revient à Mbour et dépose plainte à la police centrale.



Des aveux devant les enquêteurs



Interpellé, C. Diop reconnaît les faits. D’après L’Observateur, il admet avoir partagé les vidéos. Pour se justifier, il affirme avoir agi après s’être senti trahi par son ex-compagne.



Il nie toutefois lui avoir offert des cadeaux, soutenant qu’il s’agissait de prêts. Cette version ne convainc pas le parquet.



Le parquet réclame une peine ferme



À l’audience, le procureur déplore vivement le comportement du quinquagénaire. Il requiert deux ans de prison, dont un an ferme.



Le dossier est mis en délibéré au mardi 14 juillet 2026. La décision du tribunal dira si C. Diop sera condamné conformément aux réquisitions du ministère public.