Baccalauréat général 2026 : 2 002 admis d'office dans l'Académie de Ziguinchor, 3 432 candidats au second groupe

L'Office du Baccalauréat a publié les résultats provisoires du premier tour du baccalauréat général 2026 pour l'académie de Ziguinchor.



Les chiffres font état de 2 002 admissions d'office sur 11 420 candidats inscrits, soit un taux de réussite provisoire de 18,08 %. Au total, 11 076 candidats ont effectivement composé, contre 344 absents.

Parmi les admis, 355 candidats se sont distingués en obtenant une mention. Dans le détail, 5 ont décroché la mention Très Bien, 36 la mention Bien et 314 la mention Assez Bien.



Les délibérations ouvrent également la voie aux épreuves du second groupe pour 3 432 candidats, qui auront une nouvelle occasion de valider leur baccalauréat lors des oraux de rattrapage.

Ces statistiques demeurent provisoires, l'Office du Baccalauréat précisant qu'elles pourront être actualisées au fur et à mesure de la publication des résultats de l'ensemble des jurys.