Employabilité : Mme Ndoye Seynabou Diop frappe fort ,50 bourses de formation professionnelle pour les jeunes de Rufisque Nord

Rufisque Nord : le MER de Mme Ndoye Seynabou Diop offre 50 bourses de formation professionnelle aux jeunes grâce à un partenariat avec l’IFCP

Le Mouvement Espoir Rufisque (MER), présidé par Mme Ndoye Seynabou Diop, poursuit son engagement en faveur de la jeunesse en signant une convention de partenariat avec l’Institut de Formation et de Certification Professionnelle (IFCP). Grâce à cette initiative, 50 jeunes de Rufisque Nord bénéficieront de bourses de formation dans plusieurs métiers porteurs, favorisant ainsi leur insertion professionnelle.

La convention, signée ce mardi 7 juillet 2026, traduit une volonté commune de faire de la formation professionnelle un levier de développement local. Les bénéficiaires auront accès à des formations qualifiantes dans des domaines à forte demande, notamment l’électricité, la plomberie, le froid et la climatisation, la menuiserie aluminium, la soudure métallique, la mécanique automobile, la restauration, l’informatique ainsi que la conduite d’engins lourds.