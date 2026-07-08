Affaire « Mara Milliardaire » : le témoignage d’Adama Sène fragilise sérieusement la ligne de défense

Un dossier qui s’alourdit autour de « Mara Milliardaire »



L’affaire impliquant Abdoulaye Faye, dit « Mara Milliardaire », continue de livrer de nouveaux éléments. D’après Libération, la Division des investigations criminelles avait mis la main sur Adama Sène, âgé de 24 ans, dans le cadre de ce dossier sensible. Sa neuvième arrestation aurait contribué à faire évoluer l’enquête et à ébranler la défense du principal mis en cause.



Selon les éléments rapportés par le journal, l’affaire s’inscrit dans un cadre judiciaire particulièrement lourd, avec des accusations présumées liées à une association de malfaiteurs, des actes contre nature, des viols répétitifs sur mineur, de la pédophilie, ainsi que la transmission volontaire du VIH.



Adama Sène présenté comme un intermédiaire central



Libération rappelle qu’Adama Sène avait déjà été cité par un autre protagoniste, S. Ndao, présenté comme la personne ayant mis le scandale au jour en 2023, alors qu’il était encore mineur. D’après le récit publié, S. Ndao avait accusé Abdoulaye Faye de l’avoir sollicité pour des rapports sexuels tarifés.



Le journal indique également que Moussa Diop, 44 ans, se disant entrepreneur et arrêté dans le cadre de l’enquête, avait cité S. Ndao comme faisant partie de ses partenaires sexuels. Un autre mis en cause, Alassane Diallo, 26 ans, aurait pour sa part affirmé avoir connu S. Ndao par l’intermédiaire d’Adama Sène, à qui il aurait demandé de lui trouver un partenaire sexuel masculin.



Ces éléments placent Adama Sène au cœur d’un dispositif présumé de mise en relation entre différents protagonistes.



Des rencontres évoquées à Thiaroye et aux Almadies



Selon Libération, S. Ndao a expliqué avoir rencontré Adama Sène lors d’une rencontre fortuite en marge d’un meeting politique. Après cette prise de contact, Adama Sène l’aurait invité à passer la nuit dans sa chambre située à la Cité Rochette de Thiaroye. C’est dans ce cadre que ce dernier lui aurait fait des avances, que S. Ndao affirme avoir rejetées.



Face à ce refus, Adama Sène lui aurait proposé de le mettre en relation avec des personnes aisées. Toujours selon les déclarations rapportées par Libération, S. Ndao aurait fini par accepter les avances de son interlocuteur et avoir eu des rapports non protégés avec lui.



Le récit se poursuit avec l’entrée en scène d’Abdoulaye Faye. S. Ndao affirme avoir reçu un appel téléphonique d’Adama Sène, l’invitant à se rendre au domicile d’Abdoulaye Faye, situé aux Almadies. Sur place, un rapport sexuel aurait eu lieu, à l’issue duquel une somme de 100 000 FCFA lui aurait été remise.



La version d’Abdoulaye Faye contestée



Toujours selon Libération, Abdoulaye Faye se serait ensuite présenté à Thiaroye au volant d’un véhicule de marque BMW de couleur noire pour conduire S. Ndao dans son appartement aux Almadies, où ils auraient eu des rapports sexuels tarifés à six reprises.



Lors de son audition à la Division des investigations criminelles, Adama Sène a reconnu connaître S. Ndao en marge d’un événement tenu à Thiaroye. Concernant Abdoulaye Faye, il a expliqué l’avoir rencontré à Thiès, lors d’un concert organisé par un célèbre chanteur.



Interrogé sur les déclarations de S. Ndao, selon lesquelles ils avaient entretenu des rapports sexuels contre la promesse de le mettre en relation avec des hommes riches, Adama Sène a réfuté ces accusations. Toutefois, selon Libération, il a reconnu avoir mis S. Ndao en contact avec Abdoulaye Faye et Moussa Diop pour des rapports sexuels tarifés.



Des transferts d’argent qui intriguent les enquêteurs



Un élément financier retient particulièrement l’attention. D’après Libération, l’exploitation du compte Wave d’Adama Sène a révélé plusieurs transferts d’argent reçus de la part d’Abdoulaye Faye durant la période où il aurait « passé » S. Ndao à ce dernier.



Le journal précise également qu’Adama Sène a soutenu que Moussa Diop était son unique partenaire, tout en affirmant qu’Abdoulaye Faye lui aurait fait des avances. Il a catégoriquement contesté les propos d’Abdoulaye Faye selon lesquels il n’aurait jamais rencontré S. Ndao.



Une défense fragilisée



À ce stade, les éléments rapportés par Libération ne constituent pas une condamnation, mais ils semblent affaiblir la défense de « Mara Milliardaire ». Les déclarations croisées des protagonistes, les mises en relation évoquées, les rencontres présumées et les transferts d’argent mentionnés dessinent une affaire complexe, dans laquelle les enquêteurs cherchent à établir les responsabilités de chacun.



L’enquête se poursuit dans un dossier où les accusations sont particulièrement graves et où chaque témoignage pourrait peser lourd dans la suite de la procédure.