Politique : Babacar Mbengue, maire de Hann Bel-Air, lance officiellement son mouvement DAL (Diisoo Ànd Liggéey)-Les Bâtisseurs


Politique : Babacar Mbengue, maire de Hann Bel-Air, lance officiellement son mouvement DAL (Diisoo Ànd Liggéey)-Les Bâtisseurs

Le Théâtre National Daniel Sorano a servi de cadre, ce mercredi, au lancement officiel du mouvement DAL (Diisoo Ànd Liggéey)- Les Bâtisseurs porté par Babacar Mbengue, maire de la commune de Hann/Bel-Air et ancien responsable de Taxawu Sénégal. 

Placée sous le signe du dialogue et du travail collectif, cette nouvelle formation politique s’est présentée sous le label « Les Bâtisseurs », se voulant un espace de mobilisation citoyenne pour la construction d’un Sénégal nouveau.

 

La cérémonie a réuni des personnalités politiques de premier plan, témoignant de l’ancrage et des soutiens dont bénéficie déjà cette initiative. Parmi les figures présentes à Sorano figurent le maire de Dakar Barthélémy Dias, l’édile de la commune du Plateau Alioune Ndoye, le maire de Médina Bamba Fall, ainsi que Soham Wardini et Yéya Diallo. Cette mobilisation de plusieurs élus locaux et responsables politiques donne d’ores et déjà à ce lancement une résonance particulière sur l’échiquier politique sénégalais.

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Mercredi 8 Juillet 2026
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