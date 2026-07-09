L'Iran fait état de plusieurs explosions sur ses côtes (médias officiels)

Des explosions ont été entendues à plusieurs endroits le long des côtes iraniennes alors que les États-Unis lançaient de nouvelles frappes contre l'Iran mercredi soir, ont indiqué les médias d'État.



Des avions de combat ont été entendus au-dessus de l'île de Kish et plusieurs explosions ont secoué les villes portuaires de Bandar Abbas, Konarak et Chabahar, dont certaines ont subi des coupures d'électricité, a rapporté l'agence de presse officielle iranienne IRNA.

