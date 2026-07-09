Les sirènes d'alerte aérienne retentissent à Bahreïn (ministère de l'Intérieur)

Les sirènes d'alerte aérienne ont retenti à Bahreïn dans la nuit de mercredi à jeudi, a annoncé le ministère de l'Intérieur, alors que les Gardiens de la Révolution iraniens ont promis de riposter aux frappes américaines contre la République islamique.
"La sirène a été déclenchée", a indiqué le ministère dans un message publié sur X, demandant aux citoyens et aux résidents de ce pays du Golfe "de garder leur calme et de se rendre dans le lieu sûr le plus proche".
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