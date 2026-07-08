Babacar Mbengue lance le mouvement DAL: « Nous avons besoin d’acteurs de solutions pour impulser le renouveau »

Le maire de Hann Bel Air, Babacar Mbengue, a procédé ce mercredi au lancement officiel de son mouvement politique dénommé Diisoo Ànd Liggéey (DAL), qu’il présente comme un espace de renouveau politique fondé sur les valeurs qui structurent le vivre-ensemble sénégalais.







Devant ses partisans réunis pour l’occasion, l’édile a lancé un appel pressant à l’engagement politique, invitant particulièrement la jeunesse à s’investir pour porter les ruptures qu’il juge nécessaires. Il a également plaidé pour une démarche d’autocritique au sein de la classe politique, tout en insistant sur la nécessité de préserver les valeurs comme boussole de l’action publique. « Il faut des forces de changement pour que le pays puisse prendre son envol », a déclaré Babacar Mbengue, avant de tendre la main à l’ensemble des forces sociales du pays. « Nous tendons la main à toutes les forces sociales pour adhérer à notre vision », a-t-il ajouté, appelant à un rassemblement autour de la vision portée par DAL.







Le maire de Hann Bel Air a par ailleurs insisté sur l’urgence de mobiliser des acteurs de solutions, notamment à l’échelle locale. « Nous avons besoin d’acteurs de solutions surtout de solutions à la base », a-t-il martelé, plaçant l’ancrage territorial et la proximité avec les populations au cœur de la démarche de son mouvement.







Avec le lancement de DAL, Babacar Mbengue affiche son ambition de peser désormais sur l’échiquier politique national, en misant sur une offre alternative construite autour des valeurs communautaires et de la jeunesse.

