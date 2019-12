Financement de la PLASEPRI : les acteurs communautaires formulent des recommandations

Prenant part à la journée de partage du dispositif de financement et d’assistance technique de la Plasepri, les acteurs à la base ont formulé un certain nombre de recommandations au ministre Zahra Iyane Thiam. Pour ces maires, conseillers municipaux représentants structures communautaires à la base, il convient de privilégier la formation et l’assistance technique pour les porteurs de projets qui ont été retenus.

Selon le maire de Patte d’Oie Banda Diop, il est aussi impératif de veiller à ce que les bénéficiaires puissent rembourser les crédits afin que ce projet puisse être boosté et élargi à grande échelle.