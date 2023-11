Fin de la tournée économique à Thiès : Quand le PM Amadou Bâ « vend » l’équité sociale et territoriale du chef de l’État en terre du Cayor

L’inauguration du nouveau surpresseur de Mékhé d’un coût de 9 milliards FCFA, s’est déroulée en présence du ministre de l’eau et de l’assainissement. Ce surpresseur construit dans le cadre du projet KMS 3, a une capacité de 200.000 m³/ jour. Son objectif est d’augmenter la production d'eau de KMS3 vers Dakar et Thiès, mais aussi, l'amélioration des conditions de desserte en eau dans le triangle Thiès-Mbour-Dakar.À Ngaye Mékhé, c’est aussi l’artisanat dans sa diversité. En effet, le développement du secteur de l’artisanat fait partie des 20 priorités phares définies par le gouvernement sous l’autorité du chef de l’État dans le cadre du Programme d’investissements publics destiné à la région de Thiès sur la période triennale 2023-2025. Cela, parce que l’artisanat constitue selon le premier ministre, l’une des principales activités économiques dans la région, notamment à Ngaye Mékhé, avec un chiffre d’affaires moyen par artisan qui est annuellement de l’ordre de 10 millions FCFA. Il a même rappelé que depuis son arrivée au pouvoir en 2012, le président Macky Sall a pensé que « l’artisanat joue un grand rôle dans la lutte contre la pauvreté et le chômage ».Lors de son passage chez les artisans de Ngaye Mékhé, le premier ministre a salué la créativité des acteurs.À Thiès également, la visite des localités de Fandène, Taïba Ndiaye et du Diender ont permis au chef du gouvernement de s’enquérir de la situation des populations qui exigent plus de considération, notamment avec une équité dans la répartition des services sociaux de base et des besoins primaires. L’eau, l’électricité, le financement des femmes ou encore l’emploi des jeunes, toutes ces questions ont raisonné dans l’oreille du chef du gouvernement qui consent avoir bien saisi les doléances dans leurs diversités.Avant de boucler l’étape de Thiès, le premier ministre s’est rendu au Conseil départemental de Tivaouane. Dans ce département, la présidente Seynabou Gaye Ndiaye a dressé la liste des besoins. Déjà, le premier ministre s’est félicité des initiatives posées dans le département pour accompagner les femmes et les jeunes, notamment dans la formation. Le premier ministre Amadou Bâ aura de nouveau écho des difficultés de Tivaouane lors de la rencontre avec les élus à Saly.Après Thiès, le cortège ministériel s'est dirigé vers le département de Mbour. Cette dernière phase de la tournée économique du chef du gouvernement dans la capitale du rail a également revêtu un caractère économique marqué par des activités phares comme la visite des infrastructures routières en cours de réalisation dans la localité avec le chantier de l’autoroute à péage, le tronçon Keur Balla - Sandiara-Thiadiaye et le chantier de la route Sandiara- Ndiaganiao - Ndiayène Sirakh, la réunion avec les acteurs du secteur du tourisme, la rencontre avec les acteurs de la pêche, les communautés, etc...Ces projets visités par le premier ministre visent naturellement à relier les zones lointaines et développer la fluidité et les activités commerciales entre les localités qui vont dès lors, disposer avec le PUDC, Promovilles, 3FPT, des mêmes caractéristiques de développement que les grandes villes.À Fandène, Amadou Bâ reviendra encore à la charge sur l’équité sociale et territoriale. « Nous savons qu’il reste beaucoup à faire. Il y a des travaux en cours, mais Fandène sera suffisamment alimentée en eau. D’ici les cinq prochaines années, les difficultés liées à l’eau comme à l’électricité dans plusieurs villages de Fandène seront de vieux souvenirs », rassurait-il lors d’un rassemblement auquel le maire Augustin Tine a pris part.À Diender, les difficultés auxquelles la population est confrontée sont multiples. Mais dans le cadre de l’équité sociale, également, les efforts de la part de l’État sont attendus. Le premier ministre qui a tendu l’oreille aux populations, a estimé avoir pris bonne note de toutes les revendications pour ensuite, leur trouver des solutions idoines. « D’ici les 5 prochaines années, vos soucis liés aux postes rurales, au désenclavement, à l’eau ou à l’électricité, seront de vieux souvenirs, car le travail est en train d’être mené pour que la répartition et l’équité sociale et territoriale, comme l’entend le chef de l’État, soient une réalité dans toutes ces zones », a fait savoir le chef du gouvernement.À Malicounda mardi dernier, le premier ministre était accompagné d'une forte délégation composée du ministre des forces armées, coordonnateur départemental de l'Apr...du ministre de l'eau Serigne Mbaye Thiam et de Thérèse Faye Diouf, ministre du développement communautaire et de l'équité territoriale.Selon le maire, l'équipe municipale de Malicounda a entrepris un vaste programme de réalisations dans les domaines de l'eau et de l'électricité.Le forage visitée alimentera 08 villages et participera au développement de l'agriculture et de l'élevage. Dans cette localité, le ministre Amadou Ba sans détour, a répondu à toutes les préoccupations du maire de Malicounda et rappelle que le département de Mbour a bénéficié de 89 milliards depuis 2012 dont deux milliards pour l'hydraulique rural...et 87 milliards pour l'hydraulique urbaine pour régler cette question d’équité qui est le souci majeur du chef de l’État qui a mis en place un ministère spécial chargé de cette question.Pour répondre aux exigences de l’axe 1 du plan Sénégal émergent inscrivant les infrastructures comme piliers de développement, le projet de désenclavement de l’axe Mbour-Fatick-Kaolack qui a vu le jour participera sans doute à relier plusieurs localités. L’autoroute allant de Mbour à Kaolack qui s’étend sur 100 km, prend départ à Keur Balla Lo et assure la connexion entre l’autoroute AIBD Mbour et les activités vers Kaolack. Elle traverse les régions de Thiès, Fatick et Kaolack et intègre le contournement de Kaolack sur 7km pour soulager les populations.D’un coût global de 450 milliards de francs cfa dont une partie est prêtée par Exim Bank China et l’autre partie par l’État du Sénégal, cet ouvrage permettra aux jeunes sénégalais notamment ceux des environs de disposer d’un travail décent après avoir été formés aux métiers d’autoroute. Là également, un signe qui, selon le premier ministre, montre que ceux des grandes villes comme ceux du monde rural ou des campagnes, doivent être d’égale dignité dans le cadre de la répartition de l’emploi.En dehors de ces activités effectuées par le chef du gouvernement dans toutes ces localités de Thiès, Tivaouane et Mbour, des visites auprès des familles religieuses ont aussi été à l’ordre du jour. Ainsi, Amadou Bâ a rendu visite à la famille Ndiéguène, à celles de Serigne Saliou Touré, Khadim Lô Gaydél, Néma Aïdara, l’evêque de Thiès, sans oublier la visite chez le Khalife des Tidianes et celle auprès de la famille Cissé de Pire...