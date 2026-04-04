Fête de l’Indépendance à Thiès: Le gabon, l'invité d'honneur du Sénégal

Le Gabon est l'invité d'honneur du Sénégal pour la fête de l'indépendance du 4 avril 2026.
En effet, le président gabonais, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema, vient d'arriver sur l'avenue Caen de Thiès pour prendre part aux festivités, visant à renforcer les relations bilatérales.
Cette invitation témoigne ainsi de l'excellence des relations entre Libreville et Dakar. Sur le site, on note la présence des forces armées gabonaises qui participent au défilé, ainsi que la communauté gabonnaise...
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