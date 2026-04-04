Fête de l’Indépendance à Thiès: Le gabon, l'invité d'honneur du Sénégal

Le Gabon est l'invité d'honneur du Sénégal pour la fête de l'indépendance du 4 avril 2026.

En effet, le président gabonais, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema, vient d'arriver sur l'avenue Caen de Thiès pour prendre part aux festivités, visant à renforcer les relations bilatérales.