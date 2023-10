Femmes d'Avenir Sénégal : Une nouvelle aubaine pour booster l'entreprenariat féminin

Le programme « Femme d'Avenir Sénégal » a été lancé ce jeudi 19 octobre 2023 par Wia Philanthropie Forme. Une initiative qui vise à booster l'entreprenariat féminin en offrant deux parcours de formation aux femmes entrepreneurs.







Venue présider la cérémonie, Victorine Ndeye, ministre de la Microfinance et de l’Economie sociale et Solidaire estime que les femmes constituent une part significative de notre population, et il est de notre devoir de leur offrir les opportunités nécessaires pour qu'elles puissent réaliser leur plein potentiel.







"Le programme "Femmes d'Avenir" est une étape dans cette direction. Il vise à fournir un soutien concret et ciblé à des femmes entreprenantes, en les aidant à accéder à un savoir-faire et à des opportunités économiques. Nous savons que les femmes sont souvent confrontées à des obstacles structurels et culturels, et il faut les aider à surmonter ces défis", a fait savoir Victorine Ndeye.







Elle ajoute en ses termes : " j'encourage fortement le développement de réseaux de femmes, car nous croyons que le soutien mutuel est une clé essentielle du succès. Je souhaite que chaque femme au Sénégal sache qu'elle a le droit de rêver, de viser haut, et de travailler dur pour atteindre ses objectifs".



Selon elle, en l’espace de 12 années, Macky SALL a su rapprocher les centres de production aux zones de commercialisation, par l’érection de projets structurants qui visent à faciliter la mobilité, offrir un meilleur confort de vie aux populations en zones rurales et périurbaines avec un accès aux services sociaux de base, favoriser la production et la transformation de produits usités par certaines de vos lauréates, rendre le financement accessible à tous avec une forte discrimination en faveur des femmes, créer de véritables chaines de valeurs à travers des projets et programmes, mais surtout créer les conditions favorables vers la voie de l’Émergence de notre Nation à l’horizon 2035.